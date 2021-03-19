Без карантина, но с тестами: Кипр разрешил въезд россиян с 1 апреля

Министр туризма Кипра Саввас Пердиос объявил об открытии границы для российских туристов с 1 апреля текущего года. Россияне смогут въезжать на остров без обязательного соблюдения карантина, передает слова чиновника «Вестник АТОР».

Россию с 1 апреля переведут из «серой» в «красную» категорию стран по эпидситуации с коронавирусом. Для въезда на Кипр гражданам РФ нужно будет зарегистрироваться на государственном сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета, сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй по прибытии. Стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составить 30 евров, в аэропорту Пафоса – 30 евро, результат обещают через 20 минут.

Первоначально ожидалось, что Кипр откроет границу для туристов из России с 1 марта, но в итоге решение отложили на месяц.

Регулярное авиасообщение России с Кипром приостановлено с марта прошлого года из-за пандемии. Позднее, в ноябре были возобновлены рейсы на Кипр для отдельных категорий граждан, имеющие право на посещение этой страны. Речь идет о членах российско-кипрских семей.

Добавим, что до 15 апреля на Кипре действуют ограничительные меры в связи с коронавирусом. Так, жители и гости острова могут выходить из мест пребывания не чаще двух раз в день (для это нужно отправить смс-сообщение на специальный номер). В стране также действует ночной комендантский час.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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