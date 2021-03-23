Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов

Власти Черногории упростили правила въезда для туристов, продлив срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который нужно предъявлять в аэропорту.

С 25 марта тест может быть сделан за 72 часа до прибытия в страну, вместо ранее действовавших 48 часов, сообщает «Вестник АТОР».

Въезд в Черногорию также возможен при предъявлении положительного теста на антитела IgG к коронавирусу не старше 30 дней или сертификата о вакцинации, в том числе российским «Спутником V». При этом вторая доза вакцины должна быть введена не менее чем за семь дней до въезда в Черногорию.

Данные правила не распространяются на въезжающих из Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.

В Черногории надеются, что эпидобстановка позволит возобновить авиасообщение с Россией примерно через 1,5 месяца. В настоящее время граждане РФ могут добраться до Черногории с пересадками в Стамбуле или Белграде.

Подгорица, Наталья Петрова

Подгорица. Другие новости 23.03.21

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