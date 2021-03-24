Цены на отдых в российских отелях взлетели на 20%

Стоимость размещения в гостиницах туристических регионов России за три месяца до начала сезона выросла в среднем до 20%. И это не предел: ближе к лету цены еще поднимутся, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров и представителей отельного бизнеса.

По данным сервисов бронирования, в марте размещение в отелях в Краснодарском крае подорожало в среднем на 35%, в Санкт-Петербурге – на 30%, в Крыму – на 15%. Цены на летнее размещение также растут, но более умеренно. Согласно данным Ostrovok.ru, средняя стоимость одной забронированной ночи в Краснодарском крае выросла на 5% до 4 тыс. рублей, в Крыму – на 10%, до 4,9 тыс. рублей.

Отельеры поднимают цены, чтобы расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя из-за пандемии, объяснил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Такая динамика, по его словам, характерна не только для морских курортов, но и, например, для Калининградской области и Алтая.

Как отметила директор компании-туроператора Premiera Travel Марина Самородская, даже при условии раннего бронирования отелей проживание в них обойдется дороже, чем в прошлом году. По ее словам, цены на продаваемые в марте отели на 15-20% выше по сравнению с 2020 годом. Это касается всех направлений – «от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края», отметила эксперт. При этом многие отели предупреждают, что с 1 апреля будет действовать «динамическая цена, которая превысит прежние договоренности», добавила Самородская.

Эксперт также сообщила, что горящих туров летом не будет. По ее словам, «чем ближе к путешествию, тем дороже будет размещение». Так, на Кубани и Крыму стоимость размещения непосредственно перед поездкой может быть в три раза выше, чем при бронировании заранее, из-за в том числе нехватки номерного фонда, рассказала Самородская.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников отметил, что отечественные курорты в условиях закрытых границ получили «фактически привилегированное положение». Однако по мере снятия ограничений на перелеты и открытие новых гостиниц цены на размещение внутри страны будут снижаться, полагает он.

По данным Ростуризма, на сегодняшний день небольшой рост цен фиксируется при бронированиях в июле-августе на популярных курортах Черноморского побережья. Это вызвано повышенным спросом и нехваткой качественной туристической инфраструктуры в Краснодарском крае и Крыму, пояснили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.03.21

Власти призвали свердловчан провести майские праздники в России, чтоб не завозить новые штаммы Covid-19. / Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов. / Крым рискует превратиться в пустыню – климатологи оценили перспективы полуострова. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»