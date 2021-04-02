В России отменили требование о нотариальном согласии при заселении детей в отели

Правительство России внесло изменения в правила предоставления гостиничных услуг несовершеннолетним. Из документа исключили требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу, сообщает пресс-служба кабмина. Этот документ был необходим, когда дети путешествовали без родителей. Теперь достаточно письменного согласия.
Постановление об отмене требования о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы 1 апреля подписал премьер Михаил Мишустин.
«Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками», – пояснили в правительстве.
Теперь от несовершеннолетнего при заселении в отель будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом также сохраняется возможность оформления нотариального согласия.
Как указывают в правительстве, принятое решение «упростит организацию туристических поездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат».
Норма об обязательном предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении в гостиницу детей в возрасте до 14 лет в гостиницу заработала с 1 января 2021 года и вызвала критику со стороны представителей турбизнеса. Они сочли это требование избыточным и вредящим организованному туризму.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 02.04.21
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