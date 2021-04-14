Ростуризм открыл горячую линию в связи с приостановкой рейсов в Турцию и Танзанию

Ростуризм организовал горячую линию для вопросов об ограничении полетов в Турцию и Танзанию.

«По номеру +7 (495) 018-64-11 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении. На горячую линию Ростуризма можно дозвониться с 9 утра до 21 часа по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что при обращении «туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации». «Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если вы – самостоятельный путешественник», – добавили в пресс-службе Ростуризма.

Кроме того, запущена горячая линия Общероссийского народного фронта: с 8 утра до 20 часов по московскому времени по номеру 8-800-200-34-11 на вопросы туристов будут отвечать специально обученные волонтеры.

«ОНФ и Ростуризм делают все возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации. Было принято решение открыть дополнительную горячую линию», – пояснил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

В ведомстве еще раз посоветовали россиянам изменить направление или дату вылета, если они уже купили путевку. Тем, кто отдыхает самостоятельно, рекомендовали заранее узнать номер горячих линий авиакомпании и консульства РФ.

Чаще всего звонящие спрашивают, как вернуть деньги за путевки, куда обращаться, если туроператор не отвечает на звонки. Те, кто уже отдыхает в Турции и Танзании беспокоятся о том, нужно ли соблюдать самоизоляцию по прилету в Россию.

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Турции и Танзании Россия ограничила регулярные и чартерные перелеты в эти страны с 15 апреля по 1 июня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.04.21

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