Греция отменит карантин для россиян и введет экспресс-тесты

Греция отменит карантин для российских туристов, но тест на Covid-19 или прививка останутся обязательными. С 14 мая границы откроют для иностранцев, но сроки отмены квоты для россиян пока неизвестны.

«14 мая мы открываем свои границы для туристов. Отменяется карантин, который сейчас составляет 7 дней. По прилете будем делать выборочное тестирование пассажиров путем экспресс-тестирования», – рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью «Вестнику АТОР».

Результат экспресс-теста будет известен в течение 10 минут. При положительном тесте туристов отправят в специальные отели вблизи сухопутных границ Греции и аэропортов. Там иностранцы проведут 14 дней или меньше, сроки пока определяются.

Всем туристам нужно иметь при себе отрицательный тест на Covid-19 или документ о вакцинации. В семье кто-то может быть привит, а кто-то прилететь с результатом теста.

Теохарис отметил, что власти не делают прогноз по числу туристов, просто делают все для хорошего отдыха гостей.

«Мы не ориентируемся на конкретные цифры сейчас. Люди устали от ограничений, локдаунов, изоляции. Именно на это мы ориентируемся – дать туристам возможность хорошо отдохнуть», – сказал министр.

Напомним, Россия временно отменила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста заболеваемости коронавирусом. Российские туристы, планировавшие отпуск до 1 июня срочно ищут новые направления для заграничного отдыха.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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