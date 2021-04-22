Билеты в Минск резко подорожали на фоне отмены сообщения с Турцией

Спрос на поездки в Минск взлетел в преддверие майских праздников. Россияне готовы переплатить за билет в Минск, откуда пассажиров продолжают возить в Турцию. И авиакомпании этим пользуются, пишет «Коммерсантъ».

Авиабилеты до Минска уже раскуплены до конца апреля, хотя цены заметно выше «доковидных». Мест на рейсы с 1 по 10 мая в системе бронирования уже нет.

«Аэрофлот» предлагает 25 апреля улететь из Москвы в столицу Белоруссии без пересадки за 135 тысяч рублей. Билет на рейс Utair по тому же маршруту на 28 апреля будет стоить 33 тысячи рублей. Место на борту самолета компании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») рейса Петербург-Минск в ближайшие выходные обойдется около 100 тысяч рублей.

По данным Aviasales, в апреле-мае 2019 года перелет из Москвы в Минск обходился в среднем в 5 тысяч рублей, в разгар пандемии в 2020 году сообщение с Белоруссией было приостановлено.

ОАО «РЖД» ввело дополнительные поезда до Минска, но билеты на них тоже почти распроданы. Между Москвой и Минском каждый день ходят три пары поездов, еще три проезжают Минск по пути следования до Москвы. С 30 апреля к ним добавятся по две пару «Ласточек», которые будут ходить ежедневно.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Власти обеспокоены ростом заболеваемости ковидом в этих странах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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