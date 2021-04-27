В Тайланде заболеваемость ковидом за апрель выросла в два раза

Таиланд ввел новые ограничения в понедельник в попытке обуздать беспрецедентную волну эпидемии. В стране 57,5 ​​тысячи новых случаев коронавирусной инфекции – еще в начале апреля их было 29 тысяч. Таким образом, рост статистики за неполный месяц произошел в два раза.

Чтобы остановить заболеваемость, власти обязали население носить маски в обещсвенных местах Бангкока. Все кинотеатры, бассейны и спортивные залы закрыты. На прошлой неделе прекратили работу школы, бары и ночные клубы. Ресторанам разрешено подавать еду только навынос.

В Тайланде заканчивается первая фаза вакцинации населения. Прививки получили врачи, волонтеры, работающие с пожилыми людьми и лица, старше 80 лет. В второй фазе, которая начнется 1 мая, прививки получал лица старше 60 лет. Для вакцинации в стране6 как сообщил местный Минздрав, планируется использовать и российский «Спутник V»

Бангкок, Елена Васильева

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