Тайланд ужесточает ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Таиланд ужесточит ограничения для столицы Бангкока и пяти других провинций из-за растущего числа людей, инфицированных коронавирусом. Помимо прочего, там будут закрыты рестораны и бары, более строгие условия также будут применяться к путешественникам, которые с 1 мая должны быть помещены на карантин по прибытии в двухнедельный карантин, даже если они вакцинированы против Сovid-19, сообщает DPA.

Только в начале апреля Таиланд ослабил карантинные условия и потребовал десятидневной изоляции от новоприбывших и семидневной изоляции для вакцинированных. Однако с мая ситуация изменится, и, независимо от вакцинации, карантин продлится две недели, как и до 1 апреля.

Азиатская страна с населением 70 миллионов человек сталкивается с растущим числом инфекций, при этом дневной баланс находится на рекордно высоком уровне. В последний день лаборатории выявили 1871 новый случай заражения вирусом SARS-CoV-2. В Бангкоке и провинциях с наихудшими показателями будут закрыты рестораны и фитнес-студии, торговые центры будут иметь ограниченное время работы, и максимум 20 человек смогут встречаться в общественных местах.

Бангкок, Елена Васильева

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