Россия ежегодно будет выделять по 5 млрд на туристический кэшбек

Россия будет выделять по 5 млрд рублей в год для программы кэшбека на внутренний туризм. В Ростуризме уже придумали, как с помощью программы управлять турпотоками.

Кэшбек уже стал частью нацпроекта, как внутренние чартеры, возврат 50% стоимости путевки в детский лагерь, и затраты на него включили в бюджет. Ежегодно планируется выделять 5 млрд рублей для возмещения части затрат на поездки по России.

В 2021 году программа кэшбека захватит и высокий сезон, а вот в 2022 году ее разделят на этапы, но их пока не утвердили, сообщает «Вестник АТОР».

«До того, как эта мера не встала в строчку бюджета, у нас не было возможности полноценного планирования», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она видит главную цель программы в управлении турпотоками внутри страны. По мнению Догузовой не стоит стимулировать россиян на поездки в высокий сезон, когда и так большой спрос на билеты и отели. Лучше возмещать часть затрат на поездки во время низкого сезона, когда туристов значительно меньше.

Глава Ростуризма уверена, что программа будет пользоваться спросом, просто россиянам придется более тщательно продумывать поездки, чтобы поймать периоды и направления с кэшбеком.

Напомним, президент РФ в послании к Федеральному собранию рекомендовал продлить программу кэшбека на поездки по стране до конца года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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