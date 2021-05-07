Таиланд введет туристический сбор с 2022 года

С января 2022 года туристам придется заплатить 300 батов (713,4 рубля) за отдых в Таиланде. Правительство страны одобрило сумму туристического сбора и целевое использование этих денег, пишет Bangkok post.

Национальный комитет по туризму одобрил планы создания туристического фонда, из которого туристический бизнес сможет получать поддержку в чрезвычайных ситуациях. Власти подсчитали, что в 2022 году Таиланд сможет принять 20,8 млн туристов. Тогда поступления в фонд составят 6,2 млрд батов (более 14,7 млрд рублей).

Власти Таиланда обсуждают введение туристического сбора с 2016 года. По мнению правительства страны, убытки от пандемии показали, что откладывать это решение нельзя.

Таиланд вошел в тройку стран, открытия которых российские туристы ждут больше всего. Он оказался на втором месте после Италии, но перед Испанией.

В конце апреля власти Таиланда объявили, что запланированная на 1 июля отмена карантина для туристов на Пхукете не состоится. Резкий рост числа заболевших коронавирусом заставил власти изменить планы. Сейчас все прибывшие должны выдержать двухнедельный карантин и постоянно носить маски.

Бангкок, Наталья Рязанова

Бангкок. Другие новости 07.05.21

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