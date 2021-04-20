Таиланд отменил открытие Пхукета в июле

Власти Таиланда отложили отмену карантина для туристов на Пхукете, которая намечалась на 1 июля. Новые сроки открытия острова для иностранцев пока не называют, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на местные СМИ.

«Назначенное на 1 июля этого года открытие Пхукета не состоится. План открытия нуждается в серьезном пересмотре из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом», – сказал министр туризма и спорта страны Пхипхат Ратчакитпракарн.

По словам министра, если число привитых граждан не увеличится, власти могут отменить карантин лишь в некоторых районах острова.

Гендиректор «TEZ Tour Таиланд» Андрей Снетков предположил, что Пхукет откроют для россиян к ноябрю. Глава группы субмассовых направлений «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов уверен, что сроки отмены карантина будут отодвигать еще несколько раз.

Как сообщал «Новый День», с 1 июля Таиланд планировал отменить карантин для вакцинированных туристов на острове Пхукет. Главным условием для этого были прививки от коронавируса у 70% жителей острова.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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