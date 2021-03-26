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Пятница, 26 марта 2021, 12:26 мск

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Таиланд откроет Пхукет для вакцинированных туристов с 1 июля

Таиланд откажется от требования о пребывании на карантине для вакцинированных от коронавируса туристов, въезжающих на курортный остров Пхукет с 1 июля. Об этом заявил министр туризма страны Пипхат Ратчакитпракарн, сообщает агентство Bloomberg.

Чиновник добавил, что власти Таиланда в пятницу одобрили предложение частного сектора и бизнес-групп Пхукета о вакцинации не менее 70% жителей острова для подготовки к его открытию для вакцинированных туристов.

Отмечается, что после того, как план по открытию туризма будет внедрен на территории Пхукета, его предполагается распространить на курортный остров Самуи и другие популярные среди туристов территории Таиланда.

Ранее сообщалось, что власти страны разрешили туристам отбывать обязательный двухнедельный карантин при въезде на тайские курорты на борту яхт или круизных лайнеров. Раньше это можно было сделать только в специальных зонах. Теперь же туристы смогут отдыхать, самоизолируясь на яхтах. Для этого нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

С апреля желающих посетить курорты Таиланда ждут послабления. Так, туристы, поставившие прививку от Covid-19 и предъявившие справку об отсутствии коронавируса, проведут в карантине всего неделю. Без справки о вакцинации, но с отрицательным тестом, срок изоляции составит 10 дней.

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