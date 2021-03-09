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Вторник, 9 марта 2021, 15:15 мск

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Туристы в Таиланде смогут переждать карантин в море

Власти Таиланда разрешили туристам отбывать карантин на борту яхт или круизных лайнеров. Об этом сообщает BBC News.

При въезде на тайские курорты иностранцы должны переждать обязательный двухнедельный карантин. Раньше это можно было сделать только в специальных зонах. Теперь же туристы смогут отдыхать, самоизолируясь на яхтах. Для этого нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Во время карантина туристы обязаны носить умный браслет, который будет отслеживать температуру тела и давление, а также передавать координаты местонахождения через GPS.

Министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиранкул заявил, что с апреля желающих посетить курорты Таиланда ждут послабления. Например, туристы, поставившие прививку от Covid-19 и предъявившие справку об отсутствии коронавируса, проведут в карантине всего неделю. Без справки о вакцинации, но с отрицательным тестом, срок изоляции составит 10 дней.

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Таиланд, В мире, Пандемия коронавируса, Туризм, Коронавирус из Китая,