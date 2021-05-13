Названы условия получения кешбэка за детский отдых

Программа детского туристического кешбэка будет действовать до 15 сентября 2021 года. Вернуть можно будет 50% от стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)», – говорится в документе. При этом родители смогут приобретать путевки только в стационарные детские лагеря, включенные в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Поездка должна быть оплачена по карте «Мир». Возврат средств будет осуществлен в течение пяти рабочих дней.

Список регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы «детского» кешбэка, определит Ростуризм.

Программа стартует до конца мая. Ожидается, что точная дата старта будет объявлена уже на этой неделе.

Ввести детский туристический кешбэк предложил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Также он призвал развивать студенческий туризм с использованием кемпингов учебных заведений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.21

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