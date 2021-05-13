Два японских туриста отравятся на МКС на российском корабле

Два туриста из Японии отправятся на Международную космическую станцию в декабре текущего года в составе экипажа корабля «Союз МС-20», сообщает «Роскосмос».

К полету на МКС готовятся бизнесмен Юсака Маэдзава, который успешно прошел медкомиссию, и его ассистент Йозо Хирано. Запуск космического корабля намечен на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур.

Длительность полета составит 12 дней, говорится в сообщении. Командиром экипажа станет российский космонавт Александр Мисуркин.

Маэдзава приступит к предполетной подготовке в июне. Она будет проводиться в Звездном городке и займет около трех месяцев.

Космическое путешествие организует компания Space Adventures в сотрудничестве с Роскосмосом. Первый турист побывал на МКС в 2001 году. С тех пор станцию посетили семь туристов, оплативших свой полет самостоятельно. Юсаку Маэдзава станет восьмым путешественником и первым космическим туристом из Японии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.21

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