Россия возобновляет перелеты с пятью странами

С 25 мая Россия возобновляет авиаперелеты в пять государств – Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе.

Три раза в неделю самолеты будут летать из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду. Два раза в неделю – в Рейкьявик и Валлетту. По одному разу в неделю запланирован перелет в Джидду из Грозного и Махачкалы.

Кроме того, будет увеличено число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Также возобновляются полеты за границу из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.

Напомним, Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года. С августа началось постепенное возобновление международных перевозок.

По даннм Ростуризма, к середине мая 2021 года авиасообщение было открыто с 28 странами. Однако в ряде государств, в которые осуществляются перелеты, туристов по-прежнему не готовы принимать из-за строгих ограничений или карантина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.05.21

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