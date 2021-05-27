Власти Паттайи отменят карантин к октябрю

Таиландская Паттайя откроется для иностранцев к октябрю текущего года. карантин будет полностью отменен для всех привитых туристов, рассказал о планах мэр города Сонтхая Кхунплем.

«Туристам, получившим две дозы вакцины, разрешат въезжать в Паттайю без 14-дневного карантина. Но они должны будут оставаться в районах Банг-Ламунг и Саттахип семь дней, прежде чем отправиться в другие места», – цитирует мэра Bangkok Post.

Карантин смогут не соблюдать только туристы из стран с низкой заболеваемостью коронавирусом. Иностранцам с детьми до 12 лет достаточно будет сделать ребенку тест за 72 часа до вылета.

Вместе с тем, к октябрю власти планируют привить 70% жителей города, особенно тех, кто работает в туристической отрасли. Однако в первые семь дней пребывания в городе туристы смогут посещать только места, рекомендованные администрацией гостиниц.

Ранее власти Таиланда отложили отмену карантина для туристов на Пхукете, которая намечалась на 1 июля. В конце апреля в стране резкого выросло числа заболевших коронавирусом.

Паттайя, Наталья Рязанова

Паттайя. Другие новости 26.05.21

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