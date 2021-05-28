Греция «со дня на день» ждет возобновления авиарейсов для туристов из России

Греция ожидает, что Россия со дня на день примет решение о возобновлении авиасообщения между двумя странами, и российские туристы начнут приезжать на отдых. Об этом заявила посол Греции в России Екатерини Нассика на пресс-конференции в пятницу, 28 мая.

По ее словам, Афины прикладывают усилия в этом вопросе. Греция готова принимать российских туристов и обеспечивать им полную безопасность, подчеркнула Нассика. Но и Москва «тоже должна пошевелить рукой и открыть небо для нас», чтобы российские туристы могли прилетать в Грецию, отметила посол, передает «Интерфакс».

«Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении уже достаточно далеко», – заявила дипломат

Нассика отметила, что Греция признает все российские прививки и прибывающим не нужно проходить карантин. «Мы принимаем всех российских туристов, у которых есть либо прививка и документ, это подтверждающий, либо они сдали тест и получили отрицательный результат, либо у них есть антитела», – напомнила посол.

Греция открыла границы для иностранных туристов, в том числе для россиян, 14 мая. Однако полноценное авиасообщение между Россией и Грецией до сих пор не восстановлено. Сейчас разрешено выполнять только по два регулярных рейса по маршруту Москва – Афины с каждой стороны. Регулярные или чартерные рейсы на греческие курорты из России пока не выполняются.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.21

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