Изменились правила оформления шенгенской визы для россиян

Совет ЕС согласовал внесение изменений в Визовую информационную систему (VIS). О новых правилах получения разрешений на въезд в Европу сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для борьбы с незаконной миграцией было принято решение расширить VIS за счет внесения новых данных. Теперь в систему будут входить данные не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и ВНЖ, поскольку эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне. Планируется, что в будущем VIS будет сопряжена с системой въезда-выезда и ЕС, а также Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), базами Европола и Интерпола.

Для подачи заявления на шенгенскую визу россиянам потребуется цифровая фотография, в дополнение к бумажной, в том числе для детей в возрасте до шести лет. Бумажный снимок станет лишь дополнением к заявке.

Отпечатки пальцев необходимо будет сдавать детям с шести лет. Ранее возраст сдачи дактилоскопии начинался с 12 лет. При этом определен и максимальный возрастной ценз для дактилоскопии – 75 лет. Считается, что качество отпечатков пальцев после этого возраста ухудшается, поэтому в дактилоскопии пожилых людей нет необходимости.

Изменения вступят в силу с того момента, как правовой акт, одобренный Евросоветом, будет принят Европейским парламентом. Вероятно, обновленная VIS заработает уже в 2022 году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.05.21

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