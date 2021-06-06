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Понедельник, 7 июня 2021, 18:08 мск

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Греция продлила льготный въезд для россиян до 14 июня

Греция продлила снятие ограничений для въезда россиян до 14 июня. Граждане РФ по прибытии должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании и наличии антител (действует от двух до девяти месяцев), передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что все эти документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом в соответствии с местным законодательством. Это правило распространяется, в том числе, на детей от пяти лет и старше.

По прибытии в страну туристов могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В случае положительного результата теста нужно будет провести на карантине 10 дней. Все прибывшие в Грецию должны соблюдать все ограничительные меры борьбы с пандемией, которые действуют в стране.

Согласно правилам въезда в Грецию, за день до прибытия туристы должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения PLF считается необходимым проездным документом. Транспортные компании должны проверить наличие документа перед посадкой пассажира. В случае нарушения турист будет вынужден вернуться на родину.

Афины, служба информации РИА «Новый День»

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