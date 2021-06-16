Российским туристам разрешили приезжать в Иорданию

Еще одна страна на Красном море готова принимать российских туристов – открыла границы Иордания. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка.

«Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста», – цитирует дипломата РИА «Новости». Посол уточнил, что анализ необходимо сдать не раньше, чем за 72 часа до поездки.

При этом у России сейчас нет прямого авиасообщения с Иорданией. Туристы могут добраться транзитом через третьи страны.

В Иордании с начала пандемии было выявлено более 735 тысяч случаев заражения Covid-19, около 9,5 тысячи инфицированных скончались.

Амман, Зоя Осколкова

Амман. Другие новости 16.06.21

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