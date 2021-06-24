«Это конец летнего сезона»: в туротрасли оценили решение принимать на Кубани только привитых туристов

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили о срыве летнего турсезона в Краснодарском крае из-за решения властей о заселении в гостиницы с 1 августа только привитых туристов. Эксперты прогнозируют потерю кубанскими курортами половины туристов.

По мнению пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, многие отдыхающие не успеют к этому сроку получить оба компонента вакцины против Covid-19, так как «сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед», передает «Интерфакс». Она связала решение властей края с попыткой активизировать вакцинацию. «Введут ли озвученную меру с 1 августа реально – покажет время», – отметила Тюрина.

Так или иначе, часть туристов, не успевших привиться, будут вынуждены аннулировать туры, а «туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями», добавила она.

«Получается, что сезон, который обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, сейчас реально срывается», – резюмировала Тюрина.

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский в свою очередь спрогнозировал, что краснодарские курорты могут потерять до половины туристов из-за новых ограничений, передает ТАСС.

«Около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки», – сказал он. «Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня – начале июля. И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании, наблюдаются очереди», – пояснил Уманский. По его оценке, можно говорить о конце летнего турсезона на юге России. Он назвал принятые региональными властями меры избыточными на фоне того, что популярные зарубежные курорты, например, Турция, «принимают путешественников на более гибких условиях».

В Ассоциации туроператоров России тем временем сообщили о массовой аннуляции туров в Краснодарский край после введения новых антиковидных ограничений, сообщает РИА «Новости». АТОР обратится в кабмин РФ, Ростуризм и к властям Краснодарского края с просьбой смягчить правила заселения в отели. В организации предлагают ввести для въезда на отечественные курорты такие же нормы, которые действуют за рубежом для приема иностранных туристов: там наряду с сертификатом о вакцинации принимают и другие документы, сообщает «Вестник АТОР».

Напомним, что для того, чтобы заселиться в отели, пансионаты и санатории Краснодарского края, с 1 июля нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации, а с 1 августа – только сертификат о вакцинации. Об этом решении сегодня объявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.06.21

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