Краснодарские курорты перестанут принимать непривитых туристов

С 1 августа для заселения в гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края будет нужен сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, в крае наблюдается рост числа заболевших Covid-19, увеличивается число госпитализаций. «Наша задача – защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», – подчеркнул он.

В связи с этим, по словам Кондратьева, принято решение с 1 июля принимать отдыхающих на курортах только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа эта мера будет ужесточена: заселиться в отели и другие места размещения можно будет только с сертификатом о прививке. Это правило не будет распространяться на тех, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации, уточнил глава региона. Таким туристам необходимо иметь на руках документ о медотводе и отрицательный ПЦР-тест.

Новые требования для отдыхающих не распространяются на детские лагеря. Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, уточнили в пресс-службе краевой администрации. В то же время в региональном оперштабе заявили, что с 1 июля несовершеннолетним нужно будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест, передает «Интерфакс».

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за минувший день в регионе выявлено 123 новых случая коронавируса, скончались 17 человек. С начала пандемии в регионе инфекция подтвердилась у 50 926 человек, из них 3313 умерли.

Добавим, что Кубань пополнила список российских регионов, где будут заселять в гостиницы только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, либо со справкой о наличии антител. До последнего времени в перечне значились Карелия, Владимирская, Московская, Псковская, Мурманская области, а также Севастополь и Дагестан. В Дагестане ограничение действует с 18 июня.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 24.06.21

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