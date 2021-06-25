Ростуризм призвал Кубань принимать туристов с ПЦР-тестом до конца лета

Ростуризм попросил власти Краснодарского края смягчить антиковидные требования и принимать на курортах отдыхающих с отрицательным ПЦР-тестом. Глава ведомства Зарина Догузова считает, что такой подход будет в русле мировой практики.

«Я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, это позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», – цитирует главу Ростуризма «Интерфакс».

Догузова подчеркнула, что ситуация сложная и призвала россиян не отказываться от вакцинации, если на то нет медицинских противопоказаний.

Напомним, с 1 августа власти Кубани запретили принимать на курортах туристов без сертификата о прививке от коронавируса. Ассоциация туроператоров России заявила, что купившие путевки россияне физически не успеют сделать прививку к началу ограничений.

«Для получения сертификата о полной вакцинации до 1-2 августа, с учетом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей во всех регионах», – указала АТОР в письмах, разосланных в правительство РФ, Ростуризм, властям Кубани.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.06.21

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