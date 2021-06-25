Выезжающих за рубеж россиян призвали обязательно страховаться от Covid-19

Ростуризм настоятельно рекомендует россиянам, выезжающим на отдых за границу, в обязательном порядке страховаться от коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, без страховки «есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи». Либо «ее стоимость будет значительно выше самого путешествия», предупредила она.

«Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров – информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – заявила Догузова, чьи слова цитируется в сообщении.

Ранее российские власти напомнили о личной ответственности россиян, выезжающих за рубеж в условиях пандемии. Во время совещания с членами кабмина, которое прошло 23 июня, президент РФ Владимир Путин поинтересовался, что делать с российскими туристами, которые заболели коронавирусом в другой стране и попали в трудную ситуацию из-за проблем с лечением.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на это ответила, что каждая страна информирует о том, какие предъявляются требования в случае, если человек заболел, и какие документы он должен при себе иметь. В первую очередь, уточнила она, речь идет о медицинской страховке. «По сути, в случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», – отреагировал Путин, на что вице-премьер дала утвердительный ответ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.06.21

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