Калининградская область готовит ковидные ограничения для туристов

Власти Калининградской области обсуждают введений ковид-ограничений для туристов. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в своем инстаграме.

Как отметил губернатор, правительство региона совместно с Роспотребнадзором готовит правила для путешественников. «На неделе объявим», – написал он, отвечая на призыв одной из подписчиц отправлять туристов домов.

Алиханов не уточнил, какие именно меры планируется ввести, однако назвал готовящееся решение «взвешенным и необременительным».

Ранее в регионе из-за роста заболеваемости Covid-19 ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер, в том числе общепита и сектора гостеприимства.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 28.06.21

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