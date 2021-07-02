«Ответ очень простой…» Посол Италии назвал условие открытия границ для российских туристов

Посол Италии в России Паскуале Террачано заявил, что сроки открытия итальянских границ для российских туристов зависят от скорости их вакцинации. По его словам, чем скорее российские граждане привьются, тем быстрее Италия разрешит россиянам посещать страну.

«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», – приводит слова дипломата «Интерфакс».

Посол выразил сожаление в связи с тем, что россияне не спешат вакцинироваться вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. «Хотя их страна первой изобрела вакцину», – добавил Террачано. Дипломат отметил, что надеется на то, что граждане РФ поторопятся и, наконец, сделают прививки.

Террачано сообщил также, что итальянское посольство проводит работу по перевыпуску для россиян туристических виз, чей срок истек в период пандемии. «Процесс уже идет. Но, к сожалению, воспользоваться ими в данный момент невозможно», – констатировал посол (цитата по ТАСС).

По информации портала Gogov.ru, на 2 июля в России полностью привились 17 645 555 человек (12,07% от населения), а хотя бы один компонент вакцины получили 24 425 545 человек (16,71%). Представители российских властей заявляют, что в последние дни темпы вакцинации в стране резко выросли.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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