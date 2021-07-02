Красноярский турагент стала фигурантом расследования за советы, как получить отрицательный ПЦР-тест

Полиция Красноярска начала административное расследование в отношении директора местного филиала турфирмы Екатерины Семеновой. Она разместила в соцсети ролик с советами, как пройти ПЦР-тест с отрицательным результатом.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан)», – сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

Напомним, полиция и Роспотребнадзор проверяли действия бывшей сотрудницы Anex Tour, которая записала видео с советами туристам. Семенова перечислила, что можно сделать перед сдачей ПЦР-теста, чтобы результат был отрицательным. История получила большой общественный резонанс, и турагент заявила, что просто передала услышанные на работе байки.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 02.07.21

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