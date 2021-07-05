Власти Кубы изолировали 150 туристов из России с диагнозом Covid-19

Более 150 россиян, прилетевших отдыхать на Кубу, оказались в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус. Все они прибыли рейсами с 30 июня по 2 июля, сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

При проверке только одного рейса 30 июня тесты у 133 человек, включая членов экипажа, дали положительный результат. При повторном тестировании Covid-19 подтвердился у 33 человек.

«Даже это достаточно много… С чем это связано, мы не можем объяснить, – кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», – заявила Мгеладзе в беседе с РИА «Новости».

Позже тесты дали положительный результат еще у 130 россиян. Изолированные туристы пишут возмущенные посты в соцсетях, никто из них не чувствует недомогания. У многих привитых или переболевших на руках справки об антителах и отрицательные ПЦР-тесты, сделанные перед вылетом.

В гостинице-обсерватории заперли также 14 российских туристов, прилетевших 29 июня. У них подтвердили заражение коронавирусом, а одного мужчину отправили в Гавану с осложнениями.

Остальные пока изолированы в своих гостиничных номерах, и российская дипмиссия призывает туристов выполнять все рекомендации властей.

«На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на Covid-19 в зависимости от даты прилета… Нашим туристам мы рекомендуем не паниковать и следовать указаниям персонала и местных медиков, поскольку медицинские протоколы обязательны для всех без исключения», – добавила дипломат.

Она напомнила, что нужно ответственно подходить к планированию отпуска за границей с учетом ситуации.

Российский посол на Кубе Андрей Гуськов поддерживает контакт с кубинским и министерствами туризма и здравоохранения. Российская сторона настояла, чтобы до проведения повторных тестов туристов оставили в их номерах, а не отправляли в обсерватор.

Гавана, Наталья Рязанова

Гавана. Другие новости 05.07.21

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