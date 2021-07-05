В изоляции на Кубе остались 89 российских туристов

В отелях Кубы остались изолированными 89 россиян, приехавших на отдых. Еще для 103 туристов изоляция была отменена, сообщили в Ростуризме.

«На утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования», – цитирует сообщение регулятора ТАСС.

Глава ведомства Зарина Догузова намерена обсудить ситуацию с кубинским министром туризма Хуаном Карлосом Гарсией. А пока Ростуризм остается на связи с турфирмами страховыми компаниями и ждет результатов тестов для оставшихся в изоляции россиян.

Напомним, более 150 российских туристов оказались изолированными в своих гостиничных номерах из-за предполагаемого заражения коронавирусом. Россияне в соцсетях рассказали об отсутствии симптомов и отрицательных тестах на Covid-19 перед отлетом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.07.21

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