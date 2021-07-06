Калининградская область введет самый высокий турсбор в России

Власти Калининградской области в 2022 году введут туристический сбор в размере 100 рублей. Сумма сбора достигнет максимума, установленного законом, и станет самой высокой на территории России, передает «Вестник АТОР».

За свое пребывание в регионе будут платить те, кто решит отдохнуть в самом Калининграде и на территории муниципальных образований Балтийского побережья. В региональном правительстве уверены, что для отдыхающих это небольшие деньги.

«Эта сумма не сильно повлияет на поведение туриста. Средний чек у нас 6800 рублей в день на сегодняшний момент», – заявил областной министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Туроператоры отметили, что заявление «подмочило» репутацию Калининградской области, поскольку сделано на фоне новых антиковидных ограничений. В Ростуризме признали, что администрирование турсбора обходится дороже, чем поступления в бюджет от отдыхающих.

Туристический сбор с 2018 года взимается в трех российских регионах. В Алтайском крае туристы должны платить 30 рублей в сутки, в Краснодарском – 10 рублей, а Ставропольском – 50 рублей.

Как сообщал «Новый День», в конце 2020 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести туристический сбор по всей России и установить его в размере 50 рублей в сутки. Ростуризм усомнился в разумности этой меры в связи с эпидобстановкой.

Калининград, Наталья Рязанова

Калининград. Другие новости 05.07.21

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