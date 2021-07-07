Власти Сочи снова открыли пляжи для туристов

Рабочие очистили пляжи в Сочи от мусора, нанесенного водой и ветром во время стихии, прошедшей по курортному городу 5 июля. В первые сутки после непогоды городские власти занимались очисткой улиц и дворов местных жителей. На вторые сутки принялись за удобства для туристов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За ночь с пляжных территорий вывезено 700 тонн мусора. Пляжи Адлерского района, центра и Лазаревского полностью готовы к приему туристов и откроются сегодня в 10 утра», – отчитался глава Сочи Алексей Копайгородский.

Для туристов пока закрыты пляжи Хостинского района. Эта местность пострадала от непогоды сильнее всего, и рабочие все еще очищают ее от нанесенного мусора.

Напомним, 5 июля в Сочи прошел сильный ливень со шквалистым ветром. В городе падали деревья, потоки воды даже сносили с дороги машины. Жителей Адлерского и Хостинского районов предупредили о возможной эвакуации в случае разлива рек Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста.

Сочи, Наталья Рязанова

Сочи. Другие новости 07.07.21

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