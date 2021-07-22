Власти Мальдив ввели налог на выезд из страны

Власти Мальдив отказались от аэропортового сбора для туристов и ввели налог на выезд. По сравнению с действующей ставкой путешественникам придется платить как минимум вдвое больше, сообщает «Вестник АТОР».

Налог станут включать в стоимость авиабилетов для иностранцев, и его сумма будет зависеть от цены полета. Пассажиры эконом-класса заплатят 30 долларов США, бизнес-класса – 60 долларов, первого класса – 90. Для путешествующих на частном самолете ставка вырастет до 130 долларов.

Новый налог не коснется детей младше двух лет и дипломатов.

Сейчас для туристов действует аэропортовый сбор в размере 15 долларов. Его с Нового года отменят, но введут «сбор на развитие аэропорта» в 25 долларов. Его будут платить те, кто вылетает из международного аэропорта Велана в Мале.

Власти Мальдив не боятся потерять часть туристов из-за дополнительных расходов. Эксперты с ними согласны, поскольку россияне, которым доступно такое нишевое направление, не откажутся от поездки из-за нового налога.

По данным Минтуризма Мальдив, среди прибывающих туристов россиян больше всего. Только в июне на островах отдохнули около 19 тыс. путешественников из России, а за полгода – 125 тыс.

Мале, Наталья Рязанова

Мале. Другие новости 22.07.21

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