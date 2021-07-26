Мальдивы ужесточили правила въезда туристов

Власти Мальдив ужесточили правила въезда иностранных туристов.

Так, с 26 июля все граждане, прибывающие в островное государство, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Эта норма распространяется и на тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел коронавирусом, сообщает «Вестник АТОР».

Кроме того, сокращены сроки оформления туристами ПЦР-теста – теперь мазок нужно сдать не ранее чем за 72 часа до вылета из первого пункта отправления, а не за 96 часов до вылета.

В случае если пересадка в аэропорту транзита превысит 24 часа, путешественникам придется сдавать повторный ПЦР-тест.

Обновленные правила не касаются детей до одного года, граждан и резидентов Мальдив, а также владельцев разрешений на работу.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года Мальдивы введут налог на выезд иностранных туристов. Сбор станут включать в стоимость авиабилетов, и его сумма будет зависеть от цены полета. Пассажиры эконом-класса заплатят 30 долларов США, бизнес-класса – 60 долларов, первого класса – 90.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.07.21

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