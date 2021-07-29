Болгария смягчила условия въезда для россиян

Власти Болгарии смягчили условия въезда для граждан России. Для привитых «Спутником V» россиян отменено обязательное требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Новое правило будет действовать с 29 июля по 31 августа 2021 года, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на правительство Болгарии. Ранее всем въезжающим в страну гражданам РФ, даже вакцинированным, нужно было предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Отныне для въезда в Болгарию россияне должны будут предъявить один из четырех документов:

сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта (страна признает «Спутник V», с момента получения второго компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней),

сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда,

справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного не более чем за 48 часов,

справка о перенесенной не более 6 месяцев назад коронавирусной инфекции.

Как подчеркивается, детям до 12 лет для въезда справки о тестировании на коронавирус не нужны.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Болгарией с 28 июня. Оперативный штаб разрешил прямые перелеты в Софию, а также на черноморские курорты Болгарии – Бургас и Варну.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.07.21

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