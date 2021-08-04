«Это уже часть нашей реальности»: АТОР предлагает перезапустить международный туризм, не дожидаясь конца пандемии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям стран Европы и Азии с предложениями по перезапуску международного туризма. Об этом сообщается на сайте АТОР.

По мнению представителей ассоциации, промедление с вопросом о восстановлении международного туризма может негативно сказаться на отрасли в целом.

«Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился, пандемия продолжается. Более того, многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что Covid-19 с нами надолго. Это уже часть нашей реальности», – отметили в АТОР.

В частности, в ассоциации считают, что люди, поставившие прививку от коронавируса, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до пандемии.

«Разрешение свободно перемещаться по миру вакцинированным гражданам также может стать одним из важнейших шагов по перезагрузке международного туризма. Для этого необходимо взаимное признание всеми странами действующих вакцин. Туризм не должен зависеть от политических и экономических решений, связанных с местом производства и производителями вакцин, а люди, получившие достаточные дозы вакцинации, должны иметь возможность свободно путешествовать», – подчеркивается в обращении.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.21

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