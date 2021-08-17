Поток иностранных туристов в Россию сократился в 31 раз

За первые шесть месяцев 2021 года в России побывали 64,4 тысячи путешественников, что в 31 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В сравнении с первым полугодием 2020 года, итоги периода января-июня 2021 года не демонстрируют практически никаких признаков восстановления въезда. В первом полугодии 2021 года в России с различными целями визита (не только туризм) побывали почти 5 млн иностранцев. В аналогичный период 2020 года – почти 6 млн человек», – сообщается на сайте ассоциации. При этом за шесть месяцев 2019 года Россию посетили с разными целями 15 млн граждан других государств.

Чаще всего в РФ приезжают граждане стран СНГ – 4,2 млн человек. Из дальнего зарубежья большинство визитов было совершено жителями Турции – более 80 тысяч. Далее в рейтинге стран по числу туристов идут Филиппины (63,3 тыс.), Китай (63 тыс.), Германия (30,5 тыс.), Индия (26,9 тыс.). Места в рейтинге по въезду во многом зависят от того, открыла ли Россия границы для этих стран или еще нет, отметили в АТОР.

Что касается поездок в РФ именно с целью туризма, то лидером въездного турпотока в первом полугодии 2021 года стала Куба, граждане которой пересекали границу России 20,5 тысячи раз. На втором месте – ОАЭ (8,8 тыс.). Тройку лидеров замыкает Турция – 7,3 тысячи визитов.

«Турпоток продолжает сдерживать пандемия, в первую очередь, то, что РФ отнесена во многих странах к красной зоне риска: нашу страну не рекомендуют к посещению, а после посещения туристам придется пройти двухнедельный карантин по возвращении», – пояснил представитель агентства «Интурист».

Москва, Зоя Осколкова

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