«Продаж практически нет»: туристы боятся покупать путевки на новогодние праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила об отсутствии продаж путевок на новогодние праздники. По ее словам, есть только единичные бронирования. В АТОР надеются, что спрос оживится в октябре.

«Новогодних продаж практически нет», – констатировала Ломидзе в интервью РИА «Новости». Она отметила, есть лишь единичные продажи туров на Красную поляну в Сочи. Ломидзе связала отсутствие глубоких продаж с боязнью туристов введения новых ограничительных мер в условиях пандемии.

«Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед», – отметила она.

Ломидзе добавила, что оживления продаж путевок можно ожидать в лучшем случае в октябре. «Но самые большие надежды мы все же возлагаем на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы», – подчеркнула она, отметив, что ограничения против коронавируса тормозят развитие туристической отрасли.

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Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.08.21

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