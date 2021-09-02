Оман открылся для вакцинированных россиян

Султанат Оман с 1 сентября разрешил въезд иностранным туристам. Страна признает российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает журнал Time Out Dubai.

Туристам необходимо перед поездкой зарегистрироваться в приложении Минздрава Омана, туда нужно загрузить сертификат вакцинации и результат ПЦР-теста. Кроме того, для въезда в Оман нужно оформить визу, или сделать это по прибытии.

В сертификате вакцинации должно быть указано получение двух доз препарата не позднее, чем за 14 дней до поездки. Всем иностранцам также нужно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман, если перелет составляет более восьми часов. Для более коротких рейсов тест должен быть сделан за 72 часа до въезда.

ПЦР-тест также можно сделать по прибытии. До получения его результатов придется соблюдать карантин. За местоположением туриста в это время будут следить с помощью электронного браслета. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней.

Между Россией и Оманом нет прямого регулярного авиасообщения, передает «Интерфакс». Добраться в страну можно со стыковкой в Катаре (Доха), Турции (Стамбул) и ОАЭ (Абу-Даби).

Маскат, Зоя Осколкова

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