Турция смягчила правила въезда для детей до 12 лет

Дети младше 12 лет отныне могут въехать в Турцию без предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген. Об этом сообщило МВД республики.

Ранее въезд без ПЦР-теста был разрешен детям только до 6 лет. А для въезда в страну ребенку старше 6 лет нужен был отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до прибытия, или справка о том, что он переболел коронавирусом за последние 6 месяцев.

Новые правила действуют до 30 сентября с последующим продлением или изменением требований, отметили в ведомстве.

Напомним, что для въезда в Турцию российским туристам старше 12 лет потребуется отрицательный ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не позднее 48 часов до прибытия.

Предъявлять тесты не нужно лицам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса не менее чем за две недели до поездки в Турцию, или гражданам, у которых есть справка о перенесенном Covid-19 за последние полгода.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 09.09.21

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