Большинство туристов не удовлетворены качеством сервиса на курортах РФ

Большинство россиян недовольны сервисом на отечественных курортах. Об этом сообщили в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ).

По словам руководителя Центра, первого вице-президента РФМ, члена Общественного совета при Ростуризме Елены Суторминой, обращений от российских туристов, выбравших для отдыха внутренние направления, приходит традиционно много.

«В этом году подавляющее большинство жалоб – более 64% – касались качества сервиса, инфраструктуры или низкого уровня обслуживания», – рассказала Сутормина «Газете.ru».

Кроме того, путешественники жаловались на завышенные цены в отелях и курортных ресторанах (16%). Каждый седьмой остался недоволен соблюдением отдыхающими противоковидных мер. 5% обращений касаются проблем, связанных с получением ПЦР-тестов, необходимостью прохождения вакцинации и возвратом средств за отмененные туры.

Сутормина отметила, что чаще всего россияне жалуются на самые популярные курорты России, среди которых Крым, Кубань, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Карелия и Алтайский край.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.09.21

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