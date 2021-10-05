Популярный у россиян вьетнамский курорт откроется для туристов в ноябре

Вьетнамский курортный остров Фукуок готовится к открытию для иностранных туристов. Власти рассчитывать начать прием путешественников со второй половины ноября. Въехать на курорт смогут только иностранцы с ковид-паспортами, сообщают местные СМИ.

Ранее правительство Вьетнама одобрило пилотную схему по восстановлению туристической сферы страны. Посетить Фукуок смогут полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом иностранные туристы, имеющие подтверждающие документы. При этом все местные жители к моменту возвращения иностранных туристов также должны быть полностью привиты, передает ТАСС.

Как заявляют правительственные чиновники, точная дата открытия острова будет зависеть от охвата вакцинацией населения Фукуока и ряда других условий.

На первом этап Фукуок планирует принять до 3 тыс. отдыхающих в месяц, а при благоприятной эпидситуации число туристов будет увеличено до 5 тыс. человек в месяц.

Надо отметить, что перед пандемией почти половину гостей Фукуока составляли российские туристы. В 2019 году остров посетили более 500 тыс. иностранцев, в том числе около 200 тыс. граждан РФ.

Ханой, Наталья Петрова

Ханой. Другие новости 05.10.21

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