Красноярские власти разрешили убить 15 опасных медведей

Правительство Красноярского края разрешило отстрел 15 бурых медведей на территории региона. Численность зверей уменьшат, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью людей.

Приказы краевого министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых опубликованы на официальном портале правовой информации правительства региона. Министерство разрешило убить 10 бурых медведей отстрелят в Идринском районе и пять – в Ермаковском районе. В первом случае отстрел должен пройти до 30 ноября, а во втором – до 15 ноября.

Напомним, в природном парке «Ергаки» за летние месяцы было как минимум два нападения медведей на туристов. Так, трагедия случилась 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, когда зверь насмерть ранил одного спортсмена. Трое других туристов сумели убежать.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 19.10.21

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