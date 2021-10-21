В отели Калининградской области будут заселять только по QR-коду или ПЦР-тесту

В гостиницы и хостелы Калининградской области на период нерабочих дней будут селить только по QR-коду или отрицательному ПЦР тесту. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак в своем фейсбуке.

«Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР тесту, разумеется отрицательному (не старше трех дней)», – написал чиновник, призвав турагентов, туроператоров и отельеров заранее предупредить об этом гостей области.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе торговым центрам, кафе и ресторанам разрешено обслуживать посетителей только при предъявлении QR-кодов. С 1 ноября антиковидные меры будут усилены. В частности, без кода не пустят в кинотеатры, учреждения культуры и фитнес-центры.

Калининград, Наталья Петрова

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