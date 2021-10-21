На Кубани вводят QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий

В курортных городах Краснодарского края в нерабочие дни вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов и учреждений досуга. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в свеем телеграм-канале. По его мнению, это поможет не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом на курортах из-за ожидаемого роста туристического потока в регион.

«С 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг», – написал губернатор.

Кроме того, в регионе на период нерабочих дней ограничивается проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий.

С 25 октября по 1 декабря допуск на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода, добавил Кондратьев.

Ранее власти Крыма объявили о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании при размещении в гостиницах и посещении предприятий общепита, театров, музеев, фитнес-центров.

Краснодар, Наталья Петрова

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