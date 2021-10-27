Билеты в Турцию и Египет подскочили до 350-450 тыс. рублей из-за нерабочих дней

Цены на авиабилеты в турецкую Анталью на ближайшие дни взлетели до 350 тыс. рублей, а на курорты Египта – до 450 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные агрегатора Aviasales.

За почти полмиллиона рублей можно отправиться в египетскую Хургаду эконом-классом в один конец с вылетом 29 октября. В целом цены из российской столицы в Хургаду на эту дату у различных авиакомпаний находятся в диапазоне от 62,5 тыс. до 430-450 тыс. рублей, а в Шарм-эль-Шейх – от 50 тыс. до 305 тыс. рублей. Перелет из Москвы в турецкую Анталью на этот период обойдется в 352 тыс. рублей.

Авиабилеты с курортов Египта и Антальи в Москву на 7 ноября предлагались в ценовом диапазоне 23-100 тыс. рублей. Ценник на билеты на Aviasales на эту дату из Антальи в Москву начинался от 23,4 тыс. рублей, из Хургады – от 45,5 тысячи, из Шарм-эль-Шейха – от 65 тысяч.

Цены подскочили на фоне резкого повышения спроса на перелеты по популярным курортным направлениям и быстрой заполняемости кресел в самолетах и загрузки отелей. По данным источников в туротрасли, сейчас туристы не могут забронировать тур на время нерабочих дней, поскольку свободные кресла в самолетах на турецком и египетском направлениях заканчиваются быстрее, чем места в отелях. По прогнозу туроператоров, к 30 октября загрузка отелей и мест на рейсах достигнет 100%.

Отмечается, что традиционно период осенних школьных каникул и выходные по случаю Дня народного единства 4 ноября (в этом году они растянулись на четыре дня) для авиации – это время высокого спроса. Однако в 2021 году дополнительно к этому в стране были объявлены нерабочие дни из-за роста заболеваемости Covid-19 – вынужденные выходные начинаются в последние даты октября в зависимости от региона и продлятся до 7 ноября включительно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.21

Пустят ли на базу отдыха без QR-кода? Проверили на собственном опыте. / В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов. / Калининградская область уходит в жесткий локдаун. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»