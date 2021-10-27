Турпоток в Долину Гейзеров достиг рекордного уровня

Туристический поток в Долину гейзеров достиг исторического пика в восемь тысяч человек в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вместо спрогнозированного в мае роста в 20% число путешественников выросло на 60%.

«Турпоток в Долину гейзеров вырос на 60% с пяти до восьми тысяч и достиг исторического максимума. Выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки», – цитирует Чернышенко пресс-служба правительства Камчатского края.

В 2022 году начнут тестировать новый кольцевой маршрут: Петропавловск – Мильково – Долина гейзеров – Жупаново. Глава региона Владимир Солодов пообещал, что к следующему сезону будут построены новые гостевые дома и сопутствующая инфраструктура, оформят новые тропы. Для создания вертолетных площадок в Долине гейзеров деньги выделены из федерального бюджета Минприроды.

Как сообщал «Новый День», в мае Дмитрий Чернышенко обещал рост турпотока в Долину гейзеров на 20% благодаря развитию малой авиации и инфраструктуры. Вице-премьер предложил заменить вертолеты малыми самолетами, чтобы снизить стоимость туров, которая останавливает большинство путешественников.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 27.10.21

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