Чернышенко обещал прирост турпотока на Камчатку на 20% уже к концу года

Развитие малой авиации и инфраструктуры в Долине гейзеров поможет увеличить проток туристов на Камчатку. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что уже к концу года турпоток увеличится на 20%.

Замглавы кабмина изучил ситуацию на месте и нашел главную проблему низкой посещаемости Долины гейзеров – дорогой перелет. Чернышенко предложил заменить вертолеты малыми самолетами, чтобы снизить стоимость тура.

«Ключевой сдерживающий фактор развития массового туризма – это ограничения логистические. Делаем сейчас основной фокус на развитии малой авиации… Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки», – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

Чернышенко подсчитал, что содержание малой авиации обойдется дешевле парка вертолетов, а полеты станут доступнее и удобнее, в том числе, для местных жителей. Но для этого нужно отремонтировать аэродромы для легкой авиации: три начнут работать уже в 2021 году, а всего планируется модернизировать 30 аэропортов. Вице-премьер надеется на помощь как Росавиации, так и частных инвесторов.

«Строительство взлетно-посадочной полосы на одном из аэродромов уже ведется резидентом ТОР. Определен инвестор на поставку новых самолетов», – добавил Чернышенко.

Как сообщал «Новый День», премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь в Камчатский край и лично проработать вопросы развития туристического потенциала Долины гейзеров и региона. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что даже среди жителей Камчатки только 20% бывали в Долине гейзеров или на Курильском озере из-за дороговизны туров.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.05.21

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