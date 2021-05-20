Мишустин отправил Чернышенко в Долину гейзеров развивать туризм

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко лично обсудит перспективы развития туризма в Камчатском крае с местными властями и инвесторами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний восток, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами с учетом статуса особо охраняемой природной территории», – говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что наработанный опыт распространят на подобные территории в других регионах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что готов к сотрудничеству с федеральными властями по вопросам развития туризма. Глава региона отметил, что даже среди жителей Камчатки только 20% бывали в Долине гейзеров или на Курильском озере.

«Будем совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы – как сделать туризм в заповедных местах полуострова более доступным для жителей и для всех граждан России», – написал Солодов на своей странице в соцсети.

Многие жители региона в комментариях к записи пожаловались, что посещение Долины гейзеров им не по карману. «Я 50 лет живу на Камчатке, а не могу позвонить себе увидеть долину», «Камчадалам не по карману», «28000 сгонять в Долину гейзеров. 27600 – в Нячанг, Вьетнам, включая перелет. О чем можно говорить после этого?» – написали россияне.

Напомним, накануне во время совещания президент РФ Владимир Путин отметил слова Дмитрия Чернышенко, что туристы могут «вытоптать» Долину гейзеров.

«Как-то меня это задело. «Они там вытопчут все» – как будто совсем какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким, – и тогда у нас все будет лучше получаться», – сказал Путин.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

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